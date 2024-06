Scaro e ittico, si sblocca il regolamento dei mercati generali: ai grossisti concessioni per 7 anni

Una concessione lunga sette anni per gli operatori dei mercati generali. Per i grossisti si allungano così le autorizzazioni per le proprie attività all'interno dell'Ortofrutticolo e dell'Ittico. La decisione arriva con un congruo ritardo, cinque anni dopo l'approvazione del regolamento unico che disciplina l'attività dei due mercati. La norma, esitata dalla commissione Attività produttive in un testo emanato nel 2019, non è di fatto mai stata applicata portando i concessionari a godere di concessioni annuali.

E' l'articolo 25 del regolamento dei mercati generali a stabilirlo: "Le concessioni hanno la durata di anni 7 salvo eventuali diverse previsioni normative e possono essere rinnovate". Già da prima che scoppiasse la pandemia i grossisti avrebbero infatti dovuto godere di questo beneficio, corrispondendo al Comune il canone di concessione. Ma nulla è stato fatto e per l'applicazione del regolamento è dovuto intervenire il Suap guidato dall'assessore Giuliano Forzinetti.

Gli operatori interessati dalla proroga sono in totale 73: 66 di loro sono grossisti che operano all'interno del mercato ortofrutticolo, gli altri 7 invece al mercato ittico. "Questi provvedimenti dimostrano l'attenzione dell'amministrazione nei confronti dei mercati generali del comune di Palermo - dice a PalermoToday l'assessore Giuliano Forzinetti - interessati, a partire dal nostro insediamento, da numerosi provvedimenti di rilancio e di regolarizzazione delle attività".

Intanto gli uffici dei mercati generali, guidati dal direttore dei mercati, Gaetano Parrotta (capo area del Suap, sviluppo economico, mercati e lavoro), stanno procedendo con il rilascio delle concessioni settennali per tutti gli operatori. "Questa decisione - continua Forzinetti - è frutto di un'attenta valutazione e di un dialogo costruttivo con tutte le parti coinvolte e mira a sostenere gli operatori in un momento di cambiamento, garantendo la continuità delle attività commerciali essenziali per la nostra comunità uscendo da una condizione di precariato pluriennale, frutto di proroghe succedutesi di anno in anno".

Una novità rispetto al passato che mette d'accordo grossisti e concessionari. "Supportare la stabilità economica degli operatori, assicurare la continuità della fornitura di prodotti freschi e di qualità alla cittadinanza e favorire lo sviluppo sostenibile del settore - conclude l'assessore alle Attività Produttive -. Siamo consapevoli delle sfide che il settore sta affrontando e continueremo a lavorare a stretto contatto con gli operatori per promuovere soluzioni che possano favorire la crescita e la sostenibilità. L'assessorato è inoltre impegnato nello sviluppo di nuove iniziative volte a migliorare le infrastrutture dei mercati e a facilitare l'accesso a nuove opportunità di crescita per tutti gli operatori".