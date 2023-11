Prolungate le giornate per i lavoratori del consorzio di bonifica: "Ma adesso vanno stabilizzati"

Prolungate le giornate per i lavoratori del consorzio di bonifica di Palermo. Ad esprimere soddisfazione, sia pur in modo cauto, sono le segreterie provinciali di Flai,Fai e Uila. Un risultato al quale si arriva dopo stati di agitazione e presidi per chiedere garanzie sul futuro di tutti i lavoratori dei consorzi.

“Apprendiamo con moderata soddisfazione la notizia del prolungamento delle giornate per i lavoratori stagionali del consorzio, frutto di diverse iniziative sindacali svoltesi nell’ultimo mese”, dichiarano Dario Fazzese, Francesco Nuccio e Gerlando Inzerillo, rispettivamente segretari generali di Flai Cgil Palermo, Fai Cisl Palermo e Trapani e Filbi Uil Palermo.

“Nel ringraziare anche la direzione consortile per la sensibilità dimostrata - aggiungono Fazzese, Nuccio e Inzirillo - non possiamo però non evidenziare come l’unica soluzione giusta da adottare sarebbe la stabilizzazione di questi lavoratori, che oggi rappresentano un supporto indispensabile per garantire il servizio irriguo nella provincia di Palermo. Soprattutto in vista della riforma, l’impegno delle nostre segreterie rimarrà quello di chiedere il passaggio a tempo indeterminato per questi lavoratori.”