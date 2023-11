Nasce a Palermo il punto di riferimento per la distribuzione di prodotti alimentari di qualità

L'industria alimentare e dolciaria è un settore in costante evoluzione, con una crescente domanda da parte dei consumatori per prodotti di alta qualità e convenienza. In questo contesto, è essenziale identificare operatori del settore che si distinguano per l'approvvigionamento e la distribuzione di prodotti di eccellenza.

Noidistribuiamo.it: garanzia di qualità e eccellenza sul territorio

Fra le diverse aziende presenti sul mercato, la neo ereditaria Noidistribuiamo.it, rappresenta una delle più longeve considerato che il brand da cui ha origine, la Magnasco & C snc, ha fondato il marchio nel lontano 1972, affermandosi negli anni come un punto di riferimento e rilevanza nel settore.

La sua missione è fornire prodotti dolciari e alimentari selezionati in base al rapporto qualità-prezzo ed alla rotazione, mediante un approccio digitale innovativo. Come dicono gli stessi Salvatore Magnasco, già titolare dell’azienda al suo cinquantesimo anno di attività, ed il neo socio Fabio Fiumefreddo: "Il futuro delle vendite sarà sempre più legato al web, e proprio per questo i nostri sforzi sono incentrati verso quella direzione”.

Un impegno costante il loro, valorizzato dai risultati ottenuti e dal desiderio di continua espansione. Grazie alla sua profonda conoscenza del mercato siciliano nazionale e, non di meno, europeo, l’azienda ha stabilito solide relazioni con fornitori di alto livello, posizionando efficacemente la sua struttura sul mercato.

La piattaforma web per rimanere al passo con i tempi

Grazie ad una partnership con la Microbit, realtà informatica da tempo inserita nel settore delle GDO, cui fa capo Michele Marino, noto professionista, consulente tecnico IT, che in qualità di project manager ha dato nome e vita al progetto "Noidstribuiamo.it" ed alla sua digitalizzazione, ed anche grazie alla collaborazione nello sviluppo della piattaforma e-commerce di Fabio Taranto, profondo conoscitore dei processi aziendali e dell'intera filiera, l'azienda Magnasco & C snc ha assunto oggi un nuovo look che, aggiunto alla gestione di professionisti esperti, facenti parte della stessa corporate, sarà in grado di offrire, attraverso la propria piattaforma web, un servizio efficiente e di alta qualità, grazie anche all'ausilio di autisti e mezzi di trasporto propri.

Da notare inoltre che la Magnasco & C snc è affiliata al gruppo Lekkerland, una grande gruppo a livello nazionale ed europeo per il commercio all'ingrosso, una sinergia questa che darà vita all’apertura di nuove frontiere dell’alimentazione e di prodotti a marchio di certificata qualità.

