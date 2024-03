La linea di Schifani per gli aeroporti siciliani: "Privatizzare Palermo e Catania"

"Oggi tutti i più grossi aeroporti d'Italia sono privatizzati e funzionano. Privatizzazione significa superare un sistema di controlli sugli acquirenti di grandissimo rigore. La logica del mio governo è quella di seguire questo percorso". Ad affermarlo è stato il governatore Renato Schifani ieri ad Agrigento.

"Sono cambiati i tempi ed è aumentata l'esigenza di rafforzare le infrastrutture degli aeroporti per renderli più competitivi - ha aggiunto - ma serve chi investe e ad investire sono i privati. La logica è della privatizzazione a Palermo e a Catania".

Schifani è poi tornato a parlare del Vincenzo Florio di Trapani: "Si è fatta una polemica inutile ma ho chiarito che non è in vendita in questo momento, poi si vedrà anche perché porta utili. Quando si avvierà il processo di privatizzazione parleremo anche di Trapani. L'aeroporto di Trapani non va svenduto, non c'è l'esigenza di venderlo - ancora Schifani -. Stiamo lavorando sui collegamenti Palermo-Trapani per puntare su un unico hub aeroportuale".

Un cenno, infine, sullo scalo di Comiso: "Mi sto impegnando per fare in modo che possa essere al servizio del settore ortofrutticolo e del florovivaismo. Stiamo lavorando per fare di Comiso un aeroporto cargo. Inseriremo nell'accordo del Fsc le somme per realizzare 'Comiso cargo' e miglioreremo rete di accesso all'aeroporto".

Riggio (Gesap): "Caro voli si combatte con la concorrenza"

Oggi sul tema è intevenuto anche Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell'aeroporto Falcone Borsellino. "Ha ragione il presidente della Regione siciliana Renato Schifani: il caro voli si combatte con la concorrenza. E Gesap si sforza di avere più compagnie aeree che operano dall’aeroporto di Palermo pur in una fase di alta concentrazione del mercato”, ha detto Riggio.

"Inoltre, sulla privatizzazione - ha aggiunto Riggio - è molto apprezzabile la posizione espressa dal presidente sulla necessità di ricercare un partner industriale per aeroporti che devono fare un grande volume di investimenti previsti dalla concessione statale, e tra questi c’è Palermo".

Rifondazione comunista: "Privatizzazione inaccettabile"

Di tutt'altro parere Rifondazione comunista, che attraverso il segretario provinciale Frank Ferlisi e quello cittadino Ramon La Torre, esprime totale contrarietà a qualsiasi ipotesi di privatizzazione della Gesap. "Inaccettabile, sarebbe il primo passo di una politica di svendita delle partecipate che peggiorerebbe solo le condizioni dei lavoratori e dei passeggeri. Giudichiamo i recenti ammiccamenti tra il sindaco Roberto Lagalla e il presidente della Regione Renato Schifani di voler privatizzare la gestione dell’aeroporto 'Falcone Borsellino' come proposta inaccettabile, primo passo di una politica di svendita delle partecipate comunali all’offerta del libero mercato speculativo".