VIDEO | Primo giorno di saldi a Palermo, partenza lenta ma i commercianti sono ottimisti

Partenza lenta per il primo giorno di saldi a Palermo. Dalle 10,30 alle 12,30 poca gente in giro per il centro ma i commercianti si mostrano ottimisti. "C'è molta curiosità e voglia di comprare e rivalersi su ciò che è mancato in questo periodo di pandemia", racconta Alessando Pomo, store manager di Bata. I più acquistano regali per le persone care, per una spesa dai 50 ai 300 euro. Nelle vetrine percentuali di sconto dal 20 al 70%. Marco di Giovanni, presidente di Fimo Assoimpresa: "Si parte col piede sbagliato con una data infrasettimanale mentre generalmente si comincia il sabato". A passeggio con il suo abito appena ritirato anche Katia Calderone, che domani convolerà a nozze e che ha approfittato dei ribassi per gli ultimi acquisti prima del grande giorno