Primo congresso nazionale Confial: cresce la "quota rosa", nel consiglio direttivo Filippa Diana Sapienza

Il segretario generale Benedetto Di Iacovo è stato eletto per acclamazione e all’unanimità, segretario Generale della Confial, la Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori, dal 1° congresso nazionale, il primo della storia sindacale in modalità digitale. Diana Sapienza, già Segretaria Nazionale del settore Welfare e Pensionati, orgogliosa di questo riconoscimento ha ringraziato il segretario generale Di Iacovo per la fiducia. “Mi impegnerò a fondo, come ho sempre fatto, ha aggiunto , perché la Confial, già fortemente presente in tutta la Sicilia, possa essere il punto di riferimento di tutti quei lavoratori giovani e pensionati che non si ritrovano nel sindacalismo tradizionale, ormai diventato una sorta di regime “. “Volgersi al nuovo, connettersi al futuro” è stato il tema che è stato scelto per l’assise congressuale che è stato alla base della ampia ed esaustiva del nostro segretario generale -ha aggiunto Sapienza- concludendo “Noi vogliamo essere Costruttori di futuro”.