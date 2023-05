Premio nazionale Eurointerim "Ispirazione donna"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Parte il nuovo Premio "Donna di Ispirazione", organizzato dall’Agenzia per il Lavoro Eurointerim Spa, aggiungendosi al Concorso nazionale Donna e Lavoro. Al Premio possono autocandidarsi o essere candidate donne maggiorenni residenti in Italia che si siano contraddistinte per le loro azioni e per il loro impegno nella vita quotidiana o negli ambiti in cui operano (sociali, lavorativi o ricreativi ecc...). La "Donna di Ispirazione" riceverà un riconoscimento in denaro di 1.000 euro durante la premiazione dell'undicesima edizione del Concorso Donna e Lavoro. La selezione si suddividerà in quattro parti: una prima in cui il segnatore/trice candiderà il nominativo della Donna di Ispirazione presentando una motivazione, una in cui la Segreteria Organizzativa si riserva di chiedere ulteriore materiale relativo alla candidatura, la verifica di tipo formale da parte della Segreteria Organizzativa del Premio per l’accertamento della completezza della documentazione ricevuta necessaria per l’ammissibilità e, di seguito, il pubblico voterà, scegliendo direttamente la "Donna di Ispirazione" sulla sezione dedicata del sito, dove verranno presentate le finaliste.

E’ possibile inviare le candidature entro venerdì 30 Giugno 2023. Come di consueto, Eurointerim organizza anche il Concorso nazionale Donna e Lavoro che intende valorizzare le idee al femminile e sostenere la nascita e lo sviluppo di nuovi progetti e di nuove imprese e la loro introduzione nel mondo del Lavoro. Le candidature dovranno pervenire entro il 30 settembre 2023. L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim Spa con un riconoscimento in denaro di 3.000 euro. Il secondo e il terzo classificato verranno premiati rispettivamente con 2.000 euro e 1.000 euro. Per visualizzare i bandi e i form di iscrizione dei due Premi: www.donna-lavoro.it Per informazioni: concorso@eurointerim.it