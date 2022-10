Cavalieri del Lavoro, l'imprenditore palermitano Russello premiato al Quirinale da Mattarella

L'imprenditore palermitano Giuseppe Russello, presidente e amministratore delegato dell'azienda di componentistica Omer Spa, nonché presidente di Sicindustria Palermo, ha ricevuto questa mattina dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'onorificenza quale Cavaliere del Lavoro che gli era stata attribuita lo scorso 2 giugno. Il Capo dello Stato ha consegnato il riconoscimento a Russello e agli altri 24 Cavalieri al Quirinale nel corso di una cerimonia che ha visto premiati anche gli Alfieri del Lavoro, ovvero 25 tra i più bravi studenti d'Italia.

Chi è Giuseppe Russello

Russello, classe 1962, ha fondato la Omer Spa nel 1990 con 10 dipendenti come ditta produttrice di componenti per veicoli su gomma e oggi attiva nella progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico. Ne ha guidato la crescita attraverso costanti investimenti in innovazione e nell’automazione di processo e di prodotto. Opera con uno stabilimento a Carini di 80 mila metri quadrati, per la produzione di carpenteria e finitura per il mercato europeo e per i mercati diversi da quello nord-americano e uno negli Stati Uniti di 3 mila metri quadrati, specializzato nei processi di lavorazione e assemblaggio di prodotti. È fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler. L’export rappresenta il 60% del fatturato. Occupa 220 dipendenti.

L'intervento di Mattarella

Nel corso del suo intervento, Mattarella ha sottolineato il ruolo dei "Cavalieri del Lavoro che con il loro impegno danno forza alla nostra economia e alla nostra società, contribuendo alla crescita civile dell’Italia e al suo prestigio nel mondo, con l’innovazione di cui sono protagonisti e con i posti di lavoro creati".

"La suggestione di questa cerimonia - ha evidenziato il presidente della Repubblica - proviene dall’incontro tra uomini e donne di impresa che hanno saputo conquistare posizioni di rilievo e giovani che promettono di mettere a frutto risorse di intelligenza e di creatività. Molte aziende italiane sono avanguardie di innovazione. Si trovano nei gruppi di testa di comparti produttivi. Tutto questo ci incoraggia sulle nostre capacità e potenzialità. I Cavalieri del Lavoro sono protagonisti di un impegno che accresce le possibilità di tutti. Una forza positiva che avverte l’urgenza di trasmettere i propri valori".

L'intervento di Sassoli de Bianchi

In rappresentanza della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro è intervenuto il vicepresidente Lorenzo Sassoli de Bianchi. “I Cavalieri del Lavoro - ha affermato - rappresentano una parte importante dell’economia del Paese. Da una recente ricerca emerge come le aziende dei Cavalieri del Lavoro hanno fatto registrare nel 2021 una significativa propensione agli investimenti: oltre il 3,5% del fatturato, rispetto a una media nazionale dell’1%. Essere un’eccellenza comporta grandi responsabilità e noi le assumiamo con consapevolezza. Non solo, le assumiamo con l’umiltà di chi sa che la strada maestra per costruire il domani è rivolgersi anche ai più giovani per trarre ispirazione dai loro auspici e portare alla luce il futuro di cui sono in attesa. Non vogliamo che il presente sia solo disorientamento, incertezza e precarietà, ma anche animazione della forza creatrice che ha caratterizzato la nostra storia".