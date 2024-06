Precariato, la Uil-Fpl: "Avviare e completare procedure di stabilizzazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Dagli organi di stampa apprendiamo come il Comune di Palermo abbia proceduto alla integrazione oraria di 350 dipendenti che svolgeranno la loro attività a tempo pieno e indeterminato - a dirlo in una nota sono Totò Sampino segretario Generale Uil-fpl Sicilia e Giuseppa Alongi, coordinatrice regionale Uil-fpl per le Pari opportunità che proseguono - una notizia senz'altro positiva che auspichiamo possa creare un effetto domino sugli altri enti locali della regione e su quelle aziende sanitarie che ancora oggi hanno in forza tanti precari da stabilizzare. Se infatti nelle scorse settimane le procedure sono state sospese in ragione della tornata elettorale, oggi il nostro auspicio è che si proceda rapidamente alla stabilizzazione del personale precario consentendo allo stesso l'inquadramento in ruolo e conseguentemente, la stabilità lavorativa. "Solo negli enti locali - osserva Sampino - si contano almeno 25 mila unità ancora in part-time il cui impegno orario, dopo anni di attese, va portato al massimo settimanale e 5 mila ancora da stabilizzare". "Se pensiamo inoltre - afferma Alongi - che il precariato spesso interessa le donne, il cui trattamento economico ha ancora un gap significativo di genere, ci si rende conto di come il mondo del lavoro sia assolutamente da riformare. Sui temi del precariato e della parità di genere - concludono - vigileremo con ogni strumento, sostenendo questa battaglia di civiltà al fine di assicurare pari diritti a tutti i lavoratori".