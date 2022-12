Precari Ast, Natale amaro per 280 lavoratori: "Niente stipendio e tredicesima, pronti allo sciopero"

Non hanno ancora percepito lo stipendio di novembre e la tredicesima. Un Natale amaro, quindi, per i circa 280 lavoratori in somministrazione in tutta la Sicilia che all’Ast svolgono funzioni di autista e meccanico”. Lo denunciano i segretari Andrea Gattuso Nidil Cgil, Giuseppe Cusimano Felsa Cisl e Danilo Borrelli Uil Temp Sicilia.

I sindacalisti aggiungono: “Ogni mese facciamo i conti con i ritardi nel pagamento degli stipendi. Abbiamo più volte chiesto un incontro alle rispettive Temporary e Ast senza mai ricevere risposta. La situazione sta diventando insostenibile. Non è accettabile che questi lavoratori, che svolgono ogni giorno servizi essenziali per la comunità come il trasporto degli studenti pendolari, siano nell'oramai quasi perenne incertezza del pagamento delle loro assolutamente dovute spettanze. Chiediamo che gli stipendi vengano pagati subito, visto il Natale ormai prossimo, e un incontro per risolvere questo problema che si ripresenta ogni mese. E’ doveroso nei confronti dei lavoratori sapere di chi è la responsabilità. Senza risposte celeri saremo costretti a scendere in piazza con i lavoratori”.