Varchi: "Un piano di riqualificazione per salvare i posti di lavoro nei call center Tim"

“Un piano di riqualificazione per salvare i posti di lavoro nei call center Tim. Ieri, in una riunione convocata dal Ministro delle imprese Adolfo Urso e dal Ministro del lavoro Maria Elvira Calderone, sono state poste le basi per il mantenimento dei livelli occupazionali in queste realtà nelle quali operano centinaia di persone”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.

“Il progetto pilota indicato dal governo - aggiunge - prevede la riconversione dei call center Tim in outsourcing del Sud Italia in strutture che svolgono attività diverse, come quelle riguardanti la digitalizzazione degli atti della Pubblica amministrazione. Un’idea che porterebbe tanti benefici: dalla dematerializzazione dei documenti, al rafforzamento della privacy e dell’accesso da parte dei cittadini. E soprattutto, consentirebbe di salvare centinaia di posti di lavoro, in bilico a causa della contrazione dei ricavi. Grazie al governo Meloni - conclude Varchi - per l’attenzione posta ancora una volta nei confronti dei lavoratori del Sud Italia”.