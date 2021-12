Portale Lavoro, la piattaforma del Comune si allarga con lo sportello di accesso al credito

Il Portale Lavoro del Comune si allarga. Da oggi le donne in cerca di un'occupazione potranno rivolgersi anche allo sportello di accesso al credito e finanza agevolata, gestito da Confcommercio. Sarà possibile ricevere consulenze e assistenza per quanto riguarda il rapporto con le banche (per accedere, ad esempio, a misure di microcredito) o per usufruire di opportunità di finanza agevolata come "Resto al Sud" o "Nuove imprese a tasso 0".

Quello di Confcommercio si aggiunge ai sei sportelli inaugurati l'11 dicembre nella sede della Sispi alla presenza del sindaco Leoluca Orlando e dell'assessore alla Scuola e al Lavoro Giovanna Marano: sportello orientamento e supporto ai curricula (Cisl); sportello orientamento scuola e concorsi pubblici (Cgil); sportello orientamento formazione e lavoro (Uil); sportello di avvio d'impresa (Sicindustria e Fondazione Hora); sportello orientamento al lavoro e discipline stem (Fondazione ITS A. Volta); sportello imprese artigiane (Confartigianato).

L'iniziativa è frutto di un lavoro sinergico e condiviso tra varie organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e l'assessorato al Lavoro, alla Scuola e alla Parità di genere del Comune di Palermo che, dalla primavera del 2021, hanno animato un gruppo eterogeneo, ma unito dall'obiettivo di migliorare la condizione occupazionale delle donne nel territorio. Gruppo che, lo scorso luglio, ha promosso il manifesto per l'occupazione femminile a Palermo.

"Oggi si aggiunge un ulteriore strumento di assistenza e sostegno alle donne del territorio in cerca di nuove opportunità lavorative, nato da un percorso virtuoso di rete con l'obiettivo di creare occasioni per accrescere le opportunità occupazionali e di autoimpiego di tutte coloro che vogliono cimentarsi nella ricerca dell'occupazione", dichiara l'assessore Giovanna Marano.