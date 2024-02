Nuovo bando "Più artigianato", contributo fino a 300 mila euro e aiuti anche per l'autotrasporto

L'innalzamento del massimale dell'aiuto concedibile fino a 300 mila euro e l'estensione del contributo anche alle imprese del settore dell'autotrasporto per gli investimenti destinati all'acquisto dei veicoli per il trasporto merci su strada: sono questi alcuni dei punti salienti del nuovo avviso "Più Artigianato" con le novità introdotte dal regolamento Ue sul regime de minimis, pubblicato sul sito web della Crias.

Le agevolazioni sono destinate alle aziende artigiane operanti in Sicilia che abbiano stipulato con le banche contratti di finanziamento o leasing finanziario per investimenti e spese. Consistono nell'abbattimento degli interessi fino all'80% del tasso di riferimento alla data della stipula del contratto a cui si aggiunge un contributo in conto capitale pari al 20% degli investimenti sostenuti. Le risorse disponibili ammontano a circa 38 milioni di euro. La Crias è il soggetto attuatore della misura varata dal governo Schifani. L'avviso è consultabile sul sito istituzionale della Regione al seguente link.

"Il governo Schifani - dice l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo - continua a tenere alta l’attenzione su tutti i comparti produttivi siciliani, con strumenti di finanziamento delle iniziative imprenditoriali che dimostrano di essere graditi dalle imprese. Dai dati che mi hanno fornito gli uffici Crias, con i quali stiamo svolgendo un ottimo lavoro, emerge che dal primo agosto, data di avvio della presentazione delle domande, sono giunte quasi mille richieste per oltre 87 milioni euro di investimenti effettuati dalle imprese, di cui quasi 55 milioni per beni materiali e immateriali e quasi 33 milioni per scorte di magazzino. Oggi il trend è di 7 richieste al giorno. Prevediamo di poter concedere le agevolazioni a più di 2 mila iniziative imprenditoriali in Sicilia".