Federcongressi e eventi, Piero Sola è il nuovo delegato per la Sicilia

Collage spa comunica che il comitato esecutivo della Federcongressi e eventi ha conferito al presidente Piero Sola il ruolo di delegato regionale. Con una nota indirizzata al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, all’aAssessore al Turismo, allo Sport ed allo Spettacolo, Manlio Messina, all’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza ed all’assessore delle Attività produttive, Girolamo Turano, l’associazione nazionale delle imprese, pubbliche, private della meeting industry italiana ha indicato il pesidente della Collage spa, Piero Sola, come nuovo interlocutore con la Regione Siciliana.

Federcongressi & eventi - organizzazione senza fine di lucro di imprese private ed enti con e senza scopo di lucro che svolgono attività connesse con il settore dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di Dmc, di incentivazione, di comunicazione e degli eventi in genere - opera nel territorio nazionale dal 2004 e conta oltre 325 aziende appartenenti alla meeting industry. "Accolgo con enorme orgoglio - ha dichiarato Pietro Sola - la scelta della Federcongressi&eventi e la fiducia della presidente Alessandra Albarelli. Rappresentare, a livello regionale, un settore strategico per il nostro Paese quale quello della meeting industry comporterà, soprattutto in un momento così delicato, tanto impegno e senso di responsabilità. Auspico, pertanto, un dialogo costante e costruttivo con i vertici regionali".