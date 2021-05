Picnic al parco, a Villa Filippina pranzo all'aria aperta e partita al minigolf

Un altro weekend negli ampi spazi verdi del Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) nel centro storico di Palermo, per godere della temperatura quasi estiva di queste settimane e pranzare all’aria aperta.

Sabato 8 e domenica 9 maggio, il Parco sarà aperto dalle ore 9 alle 19, per pranzare prenotando il proprio posto, per un picnic all’aperto con menù d’asporto dall’area ristoro del Monsù e accomodandosi nelle zone verdi staccate dal punto ristoro.Domenica 9 maggio, in occasione della festa della mamma, in regalo uno scatto fotografico digitale, a cura di Artewiva, che sarà inviato via email ai partecipanti. Sia sabato che domenica è possibile fare una partita al minigolf, al costo speciale di 3 euro.

Capienza consentita, a giornata, per un massimo di 100 persone nei 10.000 metri quadri del Parco Villa Filippina dove ci si potrà recare con i membri del proprio nucleo familiare o in coppia, evitando obbligatoriamente gli assembramenti tra persone non congiunti o di diverso nucleo familiare. Vietato introdurre cibo dall’esterno. Saranno rispettate tutte le normative anti Covid-19 applicando un triage all’ingresso. Il Parco sarà vigilato da personale predisposto alla sicurezza e al rispetto delle norme vigenti riservandosi di allontanare chi non rispetta le regole attualmente in vigore.