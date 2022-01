"Pescaturismo e cultura del mare": Salvatore Sgroi nominato consulente del distretto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un incarico di prestigio che premia esperienza, competenza e lungimiranza del politico e dell'uomo. Salvatore Sgroi, nato a Carini il 9 settembre del 1957, è stato nominato consulente strategico in materia di marketing territoriale del Distretto Turistico "Pescaturismo e cultura del Mare". Incarico ricevuto da Andrea Aiello, amministratore delegato dell'organismo pubblico istituito e riconosciuto dalla Regione Siciliana, nella fattispecie dall' Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo. Una realtà già partner in vari progetti virtuosi nell'ambito del programma di cooperazione tra Italia e Malta, in linea con la politica di coesione transfrontaliera dell'Unione Europea.

Progetti destinati ad implementare ricerca ed innovazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile ed inclusivo delle aree coinvolte, utili ad aumentare la competitività delle imprese e del turismo nel rispetto dell'ambiente, con matrice preventiva rispetto a cambiamento climatico e rischi connessi alla tipicità naturale del territorio. L'esponente dell'Udc vanta un background di assoluto spessore, attuale consigliere comunale di Carini e leader dell'opposizione, Sgroi è stato il candidato Sindaco della coalizione di centrodestra nelle scorse amministrative ottenendo ben 5600 preferenze e perdendo soltanto al ballottaggio l'opportunità di divenire Primo cittadino del suo paese d'origine. Già presidente del Consiglio comunale di Carini, il profilo centrista, che ha aderito all'Udc nel dicembre del 2020, palesa la sua soddisfazione. "Ringrazio Andrea Aiello, per la nomina e l'incarico di consulenza conferitomi per il Distretto Turistico " Pescaturismo e Cultura del Mare". Qualsiasi progetto miri a sviluppare e tutelare le nostre ricchezze naturali e paesaggistiche, alimentando il settore della ricerca e dell'innovazione unitamente al livello di competitività delle nostre imprese e del comparto turismo, mi coinvolge emotivamente e professionalmente. Mi impegnerò al massimo per fornire il mio contributo di conoscenza ed esperienza, nell'auspicio di apportare un concreto valore aggiunto alla causa. Mi identifico totalmente nei principi democratici e liberali dell'Udc, una forza politica moderata ma al contempo risoluta e concreta, sempre più polo di riferimento imprescindibile nella coalizione di centrodestra. La crescita esponenziale di consensi e adesioni in seno al partito centrista testimonia l'attenzione dell'Udc alle istanze dei cittadini ed alle impellenze del territorio. Siamo quotidianamente promotori della politica del fare, senza tergiversare in inutili fronzoli né nasconderci dietro proclami roboanti e populisti. La condivisione di valori e progetti ha creato uno spirito di servizio ed aggregazione, sociale, umana e politica, in nome dell'amore per la nostra terra. L'Udc continuerà ad essere parte attiva e protagonista, al netto di qualsiasi logica partitica o di opportunità, anche nella prossima tornata elettorale".

Sulla medesima linea d'onda l'Amministratore delegato del Distretto Turistico "Pescaturismo e Cultura del Mare", Andrea Aiello. "Salvatore Sgroi costituisce un fiore all'occhiello nell'organigramma dell'Udc in Sicilia. Manager di spessore, politico lungimirante e di lungo corso, uomo integerrimo, esempio di rettitudine ed integrità morale. In seno al Consiglio comunale di Carini, di cui è già stato Presidente in passato, rappresenta il leader, determinato e saggio, di un'opposizione costruttiva e decisa a spendersi per il bene della collettività. Ho scelto con consapevolezza ed entusiasmo, in qualità di Amministratore delegato, di affidarmi alla sua consulenza in materia di marketing territoriale per i progetti che coinvolgono il Distretto Turistico "Pescaturismo e Cultura del Mare". La sua minuziosa conoscenza delle tipicità del nostro territorio, il suo spessore politico e professionale, la sua autorevolezza indiscussa fungeranno da guida e riferimento prezioso nell'ambito di un percorso virtuoso che ha varie finalità e precisi obiettivi".