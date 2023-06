Attrezzature per i pescatori di Mondello, Comune accede a stanziamento da 214 mila euro

Il Comune ha partecipato a un bando dell'assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” nell’ambito del programma Po Feamp 2014-2020, e il progetto presentato, denominato "Fornitura di macchinari e attrezzature strettamente connessi alla funzionalità del porto peschereccio di Mondello”, è stato ammesso a finanziamento. Lo stanziamento a cui il Comune potrà accedere è pari a € 214.213,40.

Il progetto prevede la fornitura di varie attrezzature da collocare nel porticciolo di Mondello a favore della Cooperativa Pescatori che lì opera. Tra queste: tre congelatori a pozzetto, un produttore di ghiaccio, un ombrellone, quindici contenitori a rete metallica, una gru semovente, una bilancia per cassette alimentari e venticinque anelli di ormeggio in acciaio inox forniti e posti in opera.

"Insieme al sindaco Roberto Lagalla - dichiara l'assessore alle Politiche ambientali Andrea Mineo - abbiamo colto questa opportunità offerta dall'assessorato regionale, che rappresenta un segnale di grande attenzione nei confronti delle piccole marinerie di tutta la Sicilia e, in particolar modo, per quelle di Palermo. Un importante traguardo che conferma la sinergia instaurata con l'assessorato guidato dal vice presidente della Regione siciliana, Luca Sammartino, con il quale in questi mesi abbiamo affrontato tanti temi che riguardano i nostri parchi, le nostre riserve, l'agricoltura urbana e, in particolare, quello della riqualificazione costiera, con grande attenzione alla vocazione peschereccia della nostra città. Con questo spirito guardiamo con grande attenzione alla futura programmazione 2021- 2027".