Regione, bando da 3 milioni e mezzo per riqualificare i porti e migliorare la sicurezza dei pescatori

Oltre 3 milioni e mezzo di euro per migliorare l'efficienza di porti e borghi marinari, e garantire sicurezza e più servizi ai pescatori siciliani.

Il dipartimento regionale della Pesca mediterranea ha appena pubblicato il bando, in attuazione della misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca" del Po Feamp 2014/2020, che utilizza le risorse residue del Fondo per gli affari marittimi e la pesca in chiusura a dicembre.

L'avviso è rivolto ai Comuni dell'Isola e prevede un contributo massimo di 250 mila euro. L'obiettivo è quello di riqualificare i porti pescherecci e potenziare i luoghi di sbarco e la vendita diretta del pescato attraverso, tra i vari interventi possibili, la realizzazione o il ripristino di segnalamenti marittimi luminosi, ormeggi, ancoraggi, videosorveglianza e illuminazione, ma anche punti acqua e arredo urbano.

I lavori dovranno essere conclusi entro quattro mesi, pena la revoca del finanziamento. "Un provvedimento importante - commenta l’assessore regionale alla Pesca Luca Sammartino - che va incontro alle esigenze dell’intero settore e in particolare alla piccola pesca costiera, per dare maggiore sicurezza agli operatori e rendere più agevole lo smaltimento dei rifiuti marini, piuttosto che degli oli o delle batterie esauste, in linea con le disposizioni normative nazionali, compresa quelle della legge 'SalvaMare'. Ma interviene anche nella riqualificazione dei nostri splendidi piccoli porticcioli per migliorare la qualità dei servizi e, quindi, la vita di chi vive il mare per lavoro".

I Comuni interessati potranno inviare il progetto esecutivo, e la relativa documentazione richiesta, entro le 12 del prossimo 31 marzo all'indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it. Il bando, con tutta la relativa documentazione, è disponibile nel portale web della Regione Siciliana (clicca qui per scaricarlo).