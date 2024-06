Percorsi di innovazione sociale 2024: torna in Sicilia la "Social innovation academy" per gli innovatori del Sud Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Torna in Sicilia, dopo il successo delle prime due edizioni, Percorsi di Innovazione Sociale, il corso di formazione gratuito di Human Foundation e Eni S.p.A. rivolto alle imprese sociali e alle organizzazioni del Terzo Settore del centro e del sud Italia. Un corso di formazione a distanza che si articolerà in cinque giornate e cinque moduli formativi, per un totale di 30 ore complessive, in cui i partecipanti apprenderanno e sperimenteranno nuovi strumenti e metodologie utili a rendere le organizzazioni di cui fanno parte maggiormente efficaci ed efficienti nella pianificazione e gestione dei propri interventi. Il bando è disponibile sul sito di Human Foundation, a questo link https://bit.ly/percorsi24, e la domanda di ammissione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 20 del 1 luglio 2024. COME PARTECIPARE Al bando possono partecipare gli innovatori sociali attivi in Sicilia e in altre 10 regioni del centro e del sud Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria.

Una giuria tecnica composta dagli esperti di Human Foundation e di Eni S.p.A. selezionerà i 30 protagonisti del corso, che entreranno a far parte di una vera e propria Social Innovation Academy, interamente dedicata al rafforzamento delle competenze manageriali degli innovatori sociali del Mezzogiorno, con l’obiettivo di massimizzare l’impatto sociale generato dalla loro azione sui territori.

LA FORMAZIONE

La formazione, curata dallo staff di Human Foundation e da professionisti specializzati, si svolgerà nel mese di settembre in modalità on line e si articolerà in 5 moduli, per un totale di 30 ore complessive: dallo studio di strategie per affrontare i processi di cambiamento, alla valutazione degli impatti sociali delle loro azioni sul territorio, passando per il project management, il fundraising e, infine, la comunicazione sull’impact investing. L’approccio scelto è quello del learning by doing, metodo basato sull’alternanza di lezioni frontali, didattica partecipativa e testimonianze dirette. L’elenco dei partecipanti selezionati sarà reso noto entro il 16 luglio 2024.

IL CAPACITY BUILDING

Al termine della formazione ogni organizzazione partecipante potrà presentare un project work che sarà sottoposto a una giuria tecnica. I 5 migliori progetti riceveranno il Premio Speciale per l’Innovazione Sociale Eni e accederanno alla fase successiva, quella di accelerazione e capacity building: un percorso complessivo di 100 ore di accompagnamento erogato dai professionisti di Human Foundation nei mesi di ottobre e novembre, volto a perfezionare il livello di dettaglio dei progetti per facilitare la loro fattibilità e realizzazione e verificarne la sostenibilità economica e sociale nel lungo periodo. Durante il programma di accelerazione le cinque organizzazioni avranno la possibilità di entrare in contatto con Joule, la Scuola di Eni per l’impresa, che metterà a disposizione dei partecipanti le proprie competenze per supportare ulteriormente la crescita delle idee progettuali selezionate. I nomi dei vincitori dei Premi Speciali per l’Innovazione sociale Eni saranno comunicati entro l’11 ottobre in occasione dell’evento finale di premiazione. Sia la parte di formazione che quella di accompagnamento saranno interamente gratuite per gli enti partecipanti. L’intero progetto è reso possibile grazie allo sponsor unico Eni.