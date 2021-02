Dal Suap la comunicazione ai commercianti: "Licenza sospesa a chi non è in regola coi tributi"

Dallo sportello del Comune inviata una pec alle imprese per ricordare le procedure sanzionatorie previste dal Regolamento anti evasione. Arcoleo e Filoramo (Pd): "Momento drammatico per la nostra economia, chiediamo moratoria". Santoro (Lega): "Colpo di grazia per intere categorie"

"Attività sospesa per 90 giorni o revoca della licenza per chi non ha pagato le tasse al Comune". Questo prevedono le procedure sanzionatorie disciplinate dal Regolamento anti evasione approvato dal Consiglio comunale lo scorso ottobre e in vigore dal 1 gennaio 2021. A ricordarlo ai titolari, attraverso l'invio di una comunicazione (guarda foto in basso), è lo Sportello unico attività produttive (Suap) che invita i morosi a mettersi in regola. "Si invita la signoria vostra - si legge nella mail - a verificare l'inesistenza di morosità a titolo di imposte comunali a proprio carico, e in caso positivo a provvedere alla regolarizzazione entro i termini previsti".

A darne notizia sono il capogruppo Pd Rosario Arcoleo e il segretario provinciale Rosario Filoramo: "Il Comune di Palermo sta inviando in modo generalizzato delle Pec con il contenuto sopra condiviso. Alla luce del momento drammatico che sta vivendo la nostra economia, chiediamo - continuano Arcoleo e Filoramo - la moratoria degli accertamenti e del regolamento anti evasione per tutto il 2021".

"Ovviamente non siamo contro il pagamento delle tasse - precisa Arcoleo - ma in questo momento storico non possiamo rischiare che qualche attività chiuda per semplice burocrazia". Secondo il capogruppo Pd il regolamento, infatti, non sarebbe chiaro e necessiterebbe di alcune modifiche: "Chiediamo - aggiunge Arcoleo - che vengano inserite le specifiche ad hoc per capire quali attività rischiano la sospensione e la chiusura". "La preoccupazione dei commercianti - concludono Arcoleo e Filoramo - è che non conta l’iscrizione a ruolo, ma il semplice rilevato omesso versamento alle scadenze, omesso versamento che può dipendere ad esempio da cessione dell’immobile, cessazione del contratto di locazione etc". Da qui la richiesta di sospenderne l’applicazione nell'immediato e contemporaneamente di riportare il regolamento inAula per discutere le modifiche.

Sull'argomento interviene anche l'ex assessore comunale Stefano Santoro, ora responsabile del dipartimento giustizia della Lega. "Il Regolamento - afferma Santoro - approvato a ottobre scorso dalla maggioranza di sinistra in Consiglio Comunale che dispone la revoca delle licenze ai commercianti e ai pubblici esercenti che non sono in regola con il versamento dei tributi locali in un momento di emergenza sanitaria ed economica è il colpo di grazia per intere categorie. La Giunta Orlando invece di aiutare le categorie produttive della città in ginocchio per la pandemia e per le chiusure disposte dal Governo Conte, li vuole affossare definitivamente. Nei prossimi giorni - conclude Santoro - valuteremo appositive iniziative legali a tutela delle categorie produttive della città".

