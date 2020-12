Pasta di qualità 100% siciliana

Il Pastificio Vallolmo si trova nel piccolo centro agricolo di Valledolmo, in Provincia di Palermo. Qui, l'amore per la terra, ha spinto i soci del sementificio “Cooperativa Nuovo Orizzonte” a realizzare il molino semiartigianale e un moderno impianto per la produzione di pasta, in modo tale che la qualità del grano risultasse garantita per tutta la filiera: dalla semina , alla molitura fino alla produzione di una pasta che si distingue per la sua eccezionale bontà.

Il primo ingrediente è “il grano”; la qualità della materia prima è garantita da una semina autunnale, in un areale delle Madonie, particolarmente vocato alla cerealicoltura, tra i 300 e 700 mt di altezza. La semina avviene dopo un'accurata preparazione dei terreni e preferibilmente dopo l’arrivo delle prime piogge. Le varietà di grano seminate sono quelle che meglio si adattano al territorio, producendo una pasta con alto valore proteico (mai inferiore al 12,5%).

Poi arriva la fase di lavorazione che è seguita da Molinoro che sorge nel cuore della Sicilia, tra le Madonie e i Monti Sicani, in prossimità dei comuni di Valledolmo e Alia, controllando rigorosamente le diverse fasi del ciclo produttivo. La produzione avviene tramite una serie di macchinari e attrezzature in maniera semiartigianale, mantenendo inalterate tutte le proprietà organolettiche del grano. La tipologia di macina scelta è adatta alla macinazione di cereali con basse velocità di esercizio; ciò consente di ottenere farine con migliori qualità organolettiche, profumi più intensi, maggiore gusto e quantità di vitamine.

Nasce così, dal connubio tra grano siciliano e acqua del Parco delle Madonie, la pasta Vallolmo. Una pasta ruvida e gustosa, lasciata essiccare a bassa temperatura, per mantenere intatte le proprietà nutritive del grano.

Tommaso Miceli, l’imprenditore che ha utilizzato il finanziamento del PSR Sicilia 2014/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, è riuscito a generare un circuito virtuoso di competenze e a chiudere una filiera di grano siciliano al 100% dalla terra alla tavola. Una filiera che, per massimizzare i risultati, deve aggregare anche realtà forti nella commercializzazione e nella distribuzione (Lieviti e Farine) e promuovere “la conoscenza delle specificità salutistiche e gastronomiche della pasta Made in Sicily” (Accademia siciliana della pasta). “Noi giovani imprenditori siciliani, innamorati della nostra terra, che abbiamo avuto fiducia nelle nostre capacità e nelle istituzioni, soprattutto oggi, in questa fase di crisi economica e di libertà, dobbiamo riaffermare il valore dei nostri territori e dei nostri prodotti, genuini e sani. Scegliere il prodotto locale significa infatti promuovere sviluppo economico e senso di appartenenza alla Comunità. E ancora, celebrare le nostre radici culturali significa diventare ambasciatori di condivisi e corretti stili di vita mediterranei”.

Fare squadra mettendo a sistema le ricchezze e le peculiarità del territorio siciliano per generare sviluppo sostenibile della Comunità, e concrete opportunità di inserimento lavorativo, è un progetto che l’Azienda Miceli ha realizzato con successo.

Informazioni:

Vallolmo Madonita s.r.l. Contrada Crete s.p. n° 8, km. 18 90029 Valledolmo (PA)

tel. +39 0921 – 544506 – sito: pastavallolmo.it/

email: molinoro.sicilia@gmail.com