A Partinico apre nuovo store Md in franchising: assunte sette persone

Partinico, Dossobuono (Verona) e Settimo San Pietro (Cagliari): sono le tre località in cui domani, giovedì 26 novembre, aprono tre nuovi store a insegna Md frutto di accordi di franchising con tre imprenditori locali. Con metrature di circa 1.000 mq, parcheggio da un minimo di 30 a 80 posti auto, banchi serviti, tra cui a Settimo San Pietro anche la pescheria, laboratori a vista, oltre 2.000 referenze a marchio tra food (80% circa) e non food, i tre nuovi store replicano in queste località il format proposto dalla catena Md, una delle più dinamiche di questi ultimi anni.

Format che si dimostra vincente per i franchisee dell’insegna, che spesso dopo il primo punto vendita ne aprono altri, e sempre più attrattivo per nuovi imprenditori. Ad aprire a Partinico il loro secondo Md, assumendo 7 persone del posto, è la società Royal Srl che ha già in programma di aprirne un terzo. “Il punto di forza del franchising Md è l’avere una direzione dedicata su cui contare per ogni aspetto dell’operazione: da quelli logistico-operativi a quelli finanziari, passando per la messa a disposizione di una rete di servizi rodata ed efficiente”, commenta Antonio Reale titolare della società Royal.

Oggi i punti vendita a insegna Md gestiti in franchising sono 230, dislocati su tutto il territorio nazionale. Fanno capo a poco più di un centinaio di società di medio-piccole dimensioni non sempre provenienti dal commercio, né tanto meno alimentare. “Ci occupiamo di tutto, affiancando l’imprenditore passo per passo – afferma Armando Strano a cui fa capo la Direzione Franchising di Md – per questo un’esperienza commerciale precedente non è un requisito indispensabile. Si affidano a noi, alla solidità del marchio, alla serietà dell’offerta, all’assistenza continua e problem solving. Ne sono prova le continue richieste di franchisee MD desiderosi di raddoppiare i loro punti vendita”.

Chi è Md spa

E' il secondo player italiano del settore discount che con il marchio MD, detiene 800 punti vendita in tutta Italia, serviti da 8 centri logistici per la distribuzione. L’azienda, fondata 26 anni fa dal Cav. Patrizio Podini che tuttora la presiede, detiene una quota di mercato del 16%, occupa oltre 7.500 dipendenti e ha chiuso il 2019 con2,75 Mld di vendite nette, registrando una crescita del 10%.