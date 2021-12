Start up palermitana allo Smau Napoli 2021: parteciperà all'evento incentrato sul tema dell’intelligenza artificiale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tutto pronto per Smau Napoli 2021, l’appuntamento del 16 e 17 dicembre di riferimento per tutte le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Threebot, startup innovativa palermitana fondata lo scorso anno da Federico Lima, nota per aver costruito delle tecnologie A.I. a supporto della filiera turistica che hanno suscitato pregevole interesse da parte di holding internazionali parteciperà all'evento di open innovation, incentrato anche sul tema dell’Intelligenza Artificiale. L'azienda oggi è anche componente del gruppo di lavoro tematico permanente per la Strategia regionale dell’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020 (programma S3 Sicilia).

L’obiettivo dell’incontro è condividere opportunità di collaborazione sul tema anche nell’ottica dello sviluppo di progetti collaborativi candidabili nell’ambito di call europee, tra cui le call dell’iniziativa "Interregional Innovation Investments". Durante l'evento si susseguiranno più di 40 workshop, in presenza e in streaming, con l'obiettivo di incrementare il portfolio di competenze dei professionisti e del management delle aziende presenti. Un'occasione unica di incontro formativo e dialogo tra relatori esperti di innovazione, manager e innovation leader visionari. Un evento da vivere intensamente per trovare nuove proposte, idee e partner a cui affidarsi per costruire il futuro della propria impresa.