Garanzia giovani, parte "Yes I start up - Formazione per l’avvio d'impresa"

Asterisco promuove il progetto “YES I START UP – Formazione per l’Avvio d’Impresa” – Edizione 2021/2022, nell’ambito del programma Garanzia Giovani Fase II, con la finalità di promuovere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità dei NEET (giovani dai 18 ai 29 anni non impegnati in attività formative e lavorative), attraverso un’attività formativa e di accompagnamento.

L’attività formativa ha l’obiettivo di fornire servizi di accompagnamento allo start-up di impresa, di consulenza e coaching per lo sviluppo di idee imprenditoriali dal punto di vista tecnico, economico, amministrativo e legale, anche al fine della successiva presentazione della domanda di finanziamento sul portale Invitalia, per l’accesso alla Misura 7.2. del PON IOG – Fondo SELFIEmployment o di altre misure analoghe.Il Corso di formazione sarà erogato in modalità FAD ed avrà una durata complessiva di 80 ore, così articolate: – percorso formativo di base della durata di 60 ore finalizzato alla conoscenza del mercato di riferimento e allo sviluppo di un’idea di impresa; – percorso di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica individualizzata della durata di 20 ore. Tale fase prevede un accompagnamento personalizzato one to one finalizzato al completamento della stesura della domanda e piano di impresa.

Per poter partecipare bisogna: possedere lo SPID; aderire al Programma Garanzia Giovani II Fase, tramite il portale Silav Sicilia . Successivamente, il richiedente sarà contattato dal Centro per l’Impiego di riferimento per la Presa in carico che prevede la definizione del Patto di Servizio e la profilazione (Profiling), in sede di colloquio il suddetto richiedente dovrà scegliere la Misura 7.1 (“YES I START UP – Formazione per l’Avvio d’Impresa”) e indicare come ente promotore Asterisco Soc. Coop. Sociale; inviare via mail a apl@asterisco.sicilia.it con la seguente documentazione: fotocopia f/r documento di identità leggibile ed in corso di validità; eventuale permesso di soggiorno o residenza in Italia SOLO per i cittadini extra-UE; fotocopia codice fiscale o tessera sanitaria leggibile; patto di servizio/Patto di attivazione – Misura A02 della Garanzia Giovani, N.B. il patto di servizio/attivazione è rilasciato dal Centro per l’Impiego e la data del patto deve essere antecedente alla data di avvio effettivo del percorso eventuali ulteriori documenti utili a dimostrare lo status di NEET e/o la presa in carico da parte da parte dei Servizi Pubblici per l’Impiego ovvero APL. Per ulteriori informazioni potete chiedere ai seguenti recapiti: 091 626 8334 o 337 1194301.