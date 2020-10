Panifici chiusi la domenica: in settimana vertice per trovare una soluzione

Da ieri, domenica 4 ottobre, a Palermo è vietato panificare la prima e la terza domenica del mese per garantire il giorno di riposo settimanale ai lavoratori. L'assessore alle Attività economiche, Leopoldo Piampiano, organizzerà nel corso di questa settimana una riunione con le associazioni di categoria per affrontare il tema delle aperture domenicali dei panificatori e, allo stesso tempo, si legge in una nota "ha ricordato che il divieto previsto dal Decreto regionale del 2018 si applica all'attività di panificazione e non alla mera apertura degli esercizi di prossimità".

“Attualmente – ha ricordato l’assessore – resta valido il divieto di produrre pane la domenica, introdotto dal Decreto regionale, ma non il divieto di apertura dei negozi che siano anche esercizi di prossimità. In ogni caso, l'Amministrazione intende dialogare con le associazioni per poter eventualmente introdurre una regolamentazione più elastica, peraltro prevista proprio dallo stesso Decreto, in modo da tutelare allo stesso tempo lo svolgimento di attività regolari, contrastare l'abusivismo e salvaguardare la salute e i diritti dei consumatori”.