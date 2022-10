Pane troppo caro, a Corleone vola il rincaro: "Prezzo altissimo, è un bene di prima necessità"

Che il costo della vita sia aumento anche a Palermo a causa dell’aumento del costo del gas, dell’energia elettrica e delle materie prime è ormai di dominio pubblico. "Ma che questo accada in una piccola realtà come il paese di Corleone nel Palermitano è ancora più grave - spiega Luigi Modesto, responsabile Confintesa corleonese - pensa poi che l’aumento riguarda in particolar modo un bene di primissima necessità, come il pane. Un aumento che è addirittura superiore a quello avvenuto nei paesi limitrofi a Corleone e a Palermo stessa".

“Ho immediatamente richiesto una convocazione urgente delle commissioni consiliari congiunte al sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi, al fine di poter discutere di questo grave problema sociale che riguarda la base della alimentazione dei cittadini e soprattutto delle fasce più deboli e povere della popolazione; sono certo che insieme riusciremo a trovare delle possibili soluzioni quantomeno per tamponare il problema” conclude Modesto.