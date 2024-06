Palermo e Sharm el Sheikh più vicine: ecco il collegamento con Egyptair

Una lunga programmazione di voli su Sharm el Sheikh che copre tutto l’anno: per Going la destinazione egiziana diventa un punto fermo della programmazione del prodotto 'Resort', con la scelta della struttura alberghiera, il Sunrise Diamond Beach Resort a cinque stelle. Il tour operator di Msc Cruises mantiene un’offerta di posti aerei da 6 scali aeroportuali senza interruzioni tra le stagioni invernale ed estiva, a partire da Milano Malpensa dove il collegamento di sabato con Wizzair mantiene frequenze e disponibilità fino all’autunno inoltrato.

Dal Nord Italia si vola verso Sharm el Sheikh anche da Bergamo Orio al Serio con Malta MedAir, sempre di sabato, dal 13 luglio al 26 ottobre e, ancora, da Bologna, i servizi opzionati da Going sono della compagnia aerea Neos che dal 6 luglio al 26 ottobre conferma la rotta di sabato. Dall’aeroporto di Roma Fiumicino i collegamenti sono operati da ITA Airways e partono ogni sabato dal 6 luglio al 23 novembre; invece, i voli da Napoli sono la domenica con Air Cairo dal 7 luglio al 20 ottobre. Infine, Palermo con Egyptair dal 21 luglio al 15 settembre.

"Il resort che interpreta la vacanza 'Going Stylosophy', raffinata e distintiva, sul Mar Rosso è - si legge in una nota - dunque, il Sunrise Diamond Beach, cinque stelle ad Al Fanar, nella baia di Ras Um Sid dove si trova anche uno dei siti di immersioni più rinomati al mondo, il Temple Reef. Già in catalogo dalla scorsa estate, la struttura si trova a 15 minuti dal centro di Sharm El Sheikh e circa 40 minuti di transfer dall’aeroporto. Annovera 6 ristoranti e 4 spiagge private, fra cui una “adults only”, accessibili direttamente dal resort e attrezzate con lettini e ombrelloni. Il servizio di navette consente di spostarsi comodamente dalle camere ai ristoranti, dalle piscine alla Spa. Il trattamento è all inclusive con una formula esclusiva di 'Dine Around' che permette di cenare in ristoranti alternativi due volte alla settimana. Il Kids Club per i bambini e bambine da 2 a 11 anni è animato dal team dei Going Friends parlante italiano, presente ogni giorno. Il pacchetto comprende il tour gratuito 'Day2' nel secondo giorno della vacanza: una escursione alla scoperta del centro di Sharm El Sheikh fra shopping di artigianato, la Cattedrale Celeste e la moschea di Al Mustafa".