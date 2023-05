Turkish Airlines atterra a Punta Raisi: "Collegheremo Palermo a Istanbul e al resto del mondo"

"Aver visto il mare così da vicino durante l'atterraggio è stata la cosa più bella del mondo". Parola di Kemal, 36enne turco per la prima volta a Palermo. In Italia era già stato a Firenze, Roma e Napoli. Ora, con il nuovo volo di linea che collega Istanbul a Punta Raisi, si è concesso tre giorni nel capoluogo del Sud. Insieme alla moglie, che attraversa la pista con il velo e in braccio la loro figlioletta, è solo uno dei 137 passeggeri che questa mattina ha tenuto a battesimo il volo operato da Turkish Airlines.

La compagnia di bandiera effettuerà da Palermo verso Istanbul quattro voli a settimana il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica fino alla fine di ottobre (ma non è escluso possano aumentare in base al successo) seguendo le rotte per Roma, Milano, Venezia, Napoli, Bologna, Catania e Bari in Italia. I voli previsti per il capoluogo siciliano saranno operati con aeromobili di tipo Boeing 737-800 e, al momento, le offerte di lancio partono da 235 euro, tasse incluse, per voli di andata e ritorno.

Turkish Airlines, che vola verso più paesi rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea al mondo, ampliando la sua rete di voli includendo Palermo, porta così a otto il numero di destinazioni nel paese. "Per Palermo è un giorno di gioia - dice durante la conferenza stampa nella nuova area extra Schengen dello scalo palermitano il presidente di Gesap Salvatore Burrafato - perché salutare una nuova rotta è importante per l'opportunità che avrà la città. Dal fatto che Palermo sia legata all'hub di Istanbul, ci dà la consapevolezza che dall'aeroporto turco possano arrivare tanti passeggeri in grado di conoscere e apprezzare l'intera Sicilia. Speriamo che questa positiva collaborazione che oggi inauguriamo possa riservarci nuove possibilità".

A fargli da eco le parole di Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap: "Questo volo è particolarmente importante perché collega Palermo con uno dei principali hub che collega l'Europa con l'Asia. Da qui si va verso Istanbul e poi si prosegue. Ci aspettiamo che da Istanbul possano venire tanti turisti. Questo chiama in causa la capacità di realizzazione delle infrastrutture turistiche - prosegue - e la capacità del territorio di utilizzare questo flusso che prevedibilmente sarà molto alto. L'aeroporto fa la sua parte, ma lo fa a caro prezzo e, come diceva Margaret Thatcher "nessun passo è gratis. Così le compagnie non vengono gratis e per farle venire bisogna rinunciare a parte dei profitti. Questo è un grande problema perché poi vengono meno i quattrini per gli investimenti".

Erano quattro anni che si attendeva questa rotta, oggi finalmente il taglio del nastro e un gioco d'acqua in pista a battezzare l'aeromobile con a bordo anche i rappresentanti istituzionali della compagnia turca. E, in merito alla nuova destinazione, il Ceo di Turkish Airlines, Bilal Ek?i, ha dichiarato: "Siamo lieti di aggiungere Palermo alla nostra vasta rete di voli come 344esima destinazione mondiale e ottava italiana. Rafforzando i nostri legami con l'Italia con questa nuova rotta, i nostri ospiti palermitani potranno godere dell'impareggiabile rete di voli della nostra compagnia di bandiera durante i loro viaggi, mentre i nostri ospiti di tutto il mondo avranno la possibilità di sperimentare le meraviglie di Palermo con il privilegio di Turkish Airlines".