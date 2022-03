Da giugno ecco il Palermo-Atene: Volotea annuncia nuovo collegamento aereo

Volotea ha annunciato oggi a Palermo l’avvio di un nuovo collegamento internazionale alla volta della Grecia continentale: dal 10 giugno, infatti, sarà possibile volare verso Atene. La nuova rotta avrà 2 frequenze settimanali (ogni martedì e venerdì) e prevede un’offerta di oltre 11.500 biglietti in vendita.

Con l’annuncio di questa tratta, sale a circa 290.000 il numero totale dei posti in vendita per l’estate 2022 a Palermo, dove la compagnia si classifica al secondo posto per numero di collegamenti attivi. A partire da giugno, inoltre, a seguito del recente annuncio di incremento della sua flotta, Volotea baserà a Palermo uno dei suoi Airbus A320.

L’avvio della nuova rotta accorcia le distanze tra la Sicilia e la Grecia, garantendo un’offerta di voli comodi e a prezzi concorrenziali "per volare in tutta facilità - dicono da Volotea - alla volta della Capitale ellenica, culla della civiltà europea e affascinante metropoli, porta d’accesso per le meravigliose isole circostanti ma anche per visitare numerosi luoghi d’interesse e siti archeologici della Grecia continentale, dalle Meteore a Delfi, passando per i resti di Micene e l’Epidauro".

"Annunciare il nuovo collegamento Palermo-Atene ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Soltanto poche settimane fa, infatti, abbiamo lanciato a Palermo altre 2 nuove rotte per la Francia, verso Deauville e Lille, a riprova del nostro impegno nel sostenere la ripresa del settore turistico, tanto incoming quanto in uscita - ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea –. Questa nuova rotta amplierà ulteriormente le opzioni di viaggio dei passeggeri siciliani, permettendo di raggiungere comodamente Atene, che – oltre ai meravigliosi siti archeologici presenti, primo tra tutti il Partenone – rappresenta anche un punto di partenza strategico sia per le isole che circondano la terraferma sia per la Grecia Continentale”.

A riconferma dell’importanza dell’isola siciliana nei piani di sviluppo di Volotea, Carlos Muñoz ha preso parte il 29 marzo a Palermo ad ACI Europe, la conferenza degli aeroporti regionali europei. Durante il suo intervento, il fondatore di Volotea ha sottolineato "quanto sia importante per la compagnia essere presente in Sicilia, riattivando collegamenti lanciati nelle scorse stagioni, come il volo per Atene, e offrendo rotte esclusive non servite da altri vettori, come nel caso del collegamento Palermo-Ancona o delle nuove tratte alla volta di Lille o Deauville".

Il volo Palermo-Atene è la terza novità del 2022 annunciata da Volotea, che presso lo scalo siciliano ha recentemente lanciato 2 nuovi collegamenti per la Francia (Deauville e Lille). "Ciò riconferma - spiegano da Volotea - l’impegno della compagnia nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio da e per la Sicilia. Dall’avvio delle sue attività, nella primavera del 2012, Volotea ha investito all’Aeroporto Falcone e Borsellino, contribuendo in modo significativo a migliorare la connettività dell’isola con la terraferma. A Palermo, la low cost ha recentemente superato il traguardo dei 4 milioni di passeggeri trasportati, pari a un totale di 37.100 voli operati e a un’offerta complessiva di 4,8 milioni di posti in vendita".