Madonie, il palazzo delle Poste di Gangi diventerà un coworking

L’edificio di salita Cammarata a Gangi, da fine maggio, sarà uno dei primi 250 immobili scelti da Poste Italiane nell’ambito del progetto Polis per dare vita alla più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi dedicati ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti. L’immobile è stato completamente ristrutturato e allestito con uffici moderni, digitalizzati e dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni.

Il nuovo spazio di oltre 180 metri quadrati, al piano superiore rispetto all'ufficio postale di salita Cammarata, dispone di 4 uffici privati per 2 persone e un open space con 4 postazioni, oltre a un’accogliente area break. L’offerta commerciale degli “Spazi per l’Italia” include tutti i servizi: arredi degli uffici, connessione internet Wi-Fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a spaziperlitalia@posteitaliane.it.

Il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello ha espresso soddisfazione per l’attenzione dell’azienda al tessuto imprenditoriale locale e alla comunità: "Gangi è uno dei pochi comuni in Sicilia individuato da Poste Italiane per un progetto innovativo. A breve i locali di salita Cammarata, nel cuore del nostro centro storico, apriranno le porte al coworking. Un luogo dove professionisti e giovani potranno usufruire di uno spazio lavorativo comune così da poter ammortizzare costi e condividere esperienze ma anche attrezzature. Un contenitore utile che sicuramente potrà diventare punto di riferimento e volano di crescita per tutto il comprensorio madonita. Il mio ringraziamento a Poste Italiane per aver creduto e investito nella nostra comunità".

"Grazie a Spazi per l’Italia – ha dichiarato la direttrice dell’ufficio postale di Gangi Valentina Sorrentino – cittadini, aziende e professionisti potranno lavorare in ambienti nuovi e moderni, luoghi fisici, dotati tanti servizi di che potranno essere utilizzati in maniera flessibile per un solo giorno o per periodi di tempo più lunghi. I prezzi molto accessibili, uniti alla location centrale rappresentano sicuramente una nuova opportunità per l’imprenditorialità locale. A beneficio di tutta la comunità, la sede di salita Cammarata entrerà così a far parte della rete di spazi di lavoro più diffusa, digitalizzata e accessibile del Paese”.