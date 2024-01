Pagamenti cashless, sparisce sempre di più il contante: boom a Brancaccio, +108,4% in un anno

I pagamenti cashless continuano a crescere in tutta Italia e registrano un vero e proprio boom a Brancaccio. Nel 2023 le transazioni senza contanti nella Penisola sono aumentate del 35,5%, mentre lo scontrino medio cashless è di 37 euro, in calo dell'8,1% rispetto all'anno precedente (segno di una crescente propensione a pagare con carta anche piccoli importi). Sono alcuni dei risultati dell'Osservatorio città cashless di SumUp, azienda specializzata in tecnologie per pagamenti digitali. Nell'analisi dei quartieri di 10 capoluoghi di regione, oltre Cannaregio a Venezia e Sempione-City Life a Milano, l’Osservatorio rileva come sia il quartiere Porto-Saragozza a Bologna (+118%) ad aver visto un balzo in avanti nell’uso dei pagamenti digitali seguito da Brancaccio a Palermo (+108,4%), Gianicolense a Roma (+90,2%), Marconi a Bari (+78,9%), Lungomare – Porto Civile a Napoli (+68,7%), Borgata Lesna a Torino (+67,2%), Cascine a Firenze (+54,6%) e Castello a Cagliari (+31,4%).

Il trend positivo coinvolge dunque tutte le province italiane, da Nord a Sud: le tre città più cashless sono Bolzano (+58,8%), Modena (+57,5%) e Venezia (+53,2%), mentre lo scontrino medio più basso d'Italia si registra invece nella provincia Sud Sardegna (29,8 euro). Osservatorio città cashless di SumUp non solo ha analizzato l'evoluzione dei pagamenti digitali nel 2023 nei diversi settori merceologici e nelle province, ma è anche arrivato nei quartieri di 10 città capoluogo di regione, fra le principali città italiane, per stilare la classifica delle zone più cashless del Paese.

"Dall'Osservatorio città cashless emerge come i pagamenti digitali stiano diventando un'abitudine in tutta Italia", commenta Umberto Zola, Head of Multiproduct di SumUp. "Nel 2023 - continua - le transazioni senza contanti sono aumentate in tutte le province italiane, confermando la crescita non solo nei settori retail, horeca (settore alberghiero, ndr) e turismo, ma anche tra artigiani e professionisti. Proprio ai merchant che hanno un flusso di cassa rapido o necessitano di una soluzione completa per ordini e pagamenti sono rivolti alcuni dei più innovativi prodotti di SumUp, come il Conto aziendale o SumUp cassa pro. In particolare, la crescita del cashless nei quartieri, centrali e periferici, delle principali città d'Italia conferma l'esigenza degli esercenti di vari settori di offrire ai propri clienti soluzioni rapide ed efficienti per rendere più smart i pagamenti e intercettare le nuove esigenze di una fetta di consumatori destinata a crescere sempre di più".