Ospedale Giglio di Cefalù, quattordici infermieri assunti e una nuova selezione al via

Quattordici infermieri sono stati assunti dalla Fondazione Giglio di Cefalù con contratto a tempo indeterminato che andranno a ricoprire i ruoli di colleghi assorbiti da altre aziende sanitarie. I 14 neo infermieri entreranno in servizio tra oggi e il 1° febbraio e saranno assegnati, ai reparti, in base alle competenze e alle esperienze già maturate.

“Ringrazio la direzione amministrativa e l’ufficio del personale – ha detto il presidente Giovanni Albano – che in meno di 72 ore hanno provveduto all’assunzione dei nuovi infermieri garantendo in tal modo una continuità assistenziale”. La Fondazione Giglio ha anche pubblicato un avviso di lavoro per la creazione di una “long list” di infermieri da assumere con contratti a tempo indeterminato o determinato. L’avviso è pubblicato nella sezione “lavora con noi” del portale ospedalegiglio.it