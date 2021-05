Orologi nuovi o di "secondo polso", da Bracco Gioielli c'è anche il rolex di James Bond

La boutique di via Mariano Stabile entra in un network internazionale che mette in rete i migliori orologi di lusso del mondo certificandone la provenienza, garantendo massima trasparenza ma soprattutto certezza del loro valore (odierno e futuro). Ecco come acquistarli

Un orologio di lusso grazie ad un servizio esclusivo, quasi sartoriale, nato per soddisfare una clientela sempre più esigente. Per soddisfare la sempre più crescente richiesta di orologi nuovi o di "secondo polso", la boutique di Bracco Gioielli - al civico 220 di via Mariano Stabile - dà ai palermitani la possibilità di acquistare un rolex “like new”, tecnicamente come nuovo. Si tratta di orologi dotati della propria garanzia originale e in linea con le richieste del mercato internazionale, prodotti garantiti al 100%, anche nel caso di future rivendite.

Da pochi mesi siamo infatti riusciti ad entrare a far parte dell'esclusiva rete internazionale. Si tratta di un network che mette in rete i migliori orologi del mondo certificandone la provenienza, garantendo massima trasparenza ma soprattutto dando certezza del loro valore, odierno e futuro. Una sorta di piattaforma che garantisce ai migliori negozi del mondo - e Bracco è l'unico a farne parte da Napoli in giù - la possibilità di orologi di lusso garantiti. Così gli appassionati del noto brand di orologi possono acquistare il modello dei loro sogni senza le lunghe attese dei concessionari o i rischi legati ad un secondo polso non realmente garantito o certificato.

Al momento, grazie a questo circuito di cui facciamo parte, da Bracco sono in vendita già quattro Rolex, tra Gmt Master, Submariner e Date Just, anche se grazie a questa vetrina virtuale quelli disponibili sono molti di più. "Al momento uno degli orologi in negozio è il Submariner modello Hulk, tutto verde con ghiera verde - spiega Angelo Bracco -. Rolex ad un certo punto ha smesso la produzione di questo quadrante. E’ un modello ricercatissimo. Sono in attesa anche di un Submariner modello Batman blu e nero molto raro. Siamo veramente lieti del fatto, che nella nostra gioielleria, grazie a questo servizio, chi li acquisterà potrà essere certo della provenienza, e del valore, un'elemento fondamentale che mettiamo a disposizione della nostra clientela".

Non solo Gmt Master, Submariner - il famoso orologio di James Bond - Date Just, ma anche Daytona o Explorer. "Il netwok funziona proprio come un social network - conclude Bracco -. Anche se non è disponibile in negozio, se presente all’interno del circuito può arrivare come nuovo (ma anche di secondo polso) da qualsiasi parte del mondo, da Parigi a Tokyo come già successo. Il vantaggio però è che il cliente ha la certezza di avere un prodotto assicurato. E, qualora volesse rivenderlo, può farlo: il network dà infatti la possibilità di ri-immetterlo sul mercato in qualunque momento, pagando solo 150 euro l’assistenza".