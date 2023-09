Operatore dell’abbigliamento e alta moda, al via un corso triennale

Prenderà il via domani il corso di formazione triennale per “Operatore dell’abbigliamento e alta moda” organizzato grazie a una partnership tra Confartigianato Imprese Palermo, il distretto regionale della moda “Mythos Fashion District” e la scuola di formazione Endofap Don Orione. Il percorso è rivolto a studenti della fascia 13-17 anni in obbligo formativo.

Confartigianato e il Distretto forniranno, attraverso un’analisi del fabbisogno formativo e occupazionale, le aziende interessate a questa figura professionale per la formazione pratica nei laboratori. Il corso vuole coniugare tradizione e innovazione. L’articolazione didattica infatti, vedrà nella programmazione sia moduli come taglio e cucito, sia moduli più innovativi come quello del disegno tecnico su cad. Il corso è indicato per chi ha la passione per il mondo della moda e del design e possiede creatività, buon gusto estetico e spirito di osservazione. Il programma didattico è stato elaborato in sinergia con i partner strategici, Confartigianato e Distretto Mythos, per rispondere alle esigenze delle aziende che non riescono a trovare maestranze formate nel territorio. E proprio per garantire la migliore formazione, pensata per l’inserimento lavorativo, parte del corpo docente selezionato per questo corso proviene proprio dalle aziende del distretto e dell’associazione degli artigiani.

Gli sbocchi occupazionali saranno nelle sartorie artigianali, nelle aziende tessili, negli atelier, negli uffici stile e punti vendita con laboratorio sartoriale. Alla fine del percorso gli allievi potranno conseguire la qualifica professionale e il diploma, oltre ad avere la possibilità di far parte della impresa formativa che sarà costituita al fine di avviare immediatamente gli allievi più promettenti direttamente al lavoro presso la propria città. Il corso è gratuito ed è finanziato dal dipartimento regionale dell’Istruzione. Per informazioni rivolgersi a Endofap Don Orione chiamando il 366.47.21.341.