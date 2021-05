Open day sportello dell’energia: le associazioni vicine ai consumatori, anche online

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto venerdì 7 maggio, dalle 9 del mattino alle 18 del pomeriggio, l'Open Day online del progetto "Lo Sportello dell'Energia". Inizialmente previsto in presenza, a causa della situazione pandemica l'evento è stato svolto interamente online grazie allo sforzo di Federconsumatori Sicilia e delle altre cinque associazioni partecipanti al progetto (ACU, Adiconsum Sicilia, Aiace, Lega Consumatori Sicilia e Movimento Difesa del Cittadino). L'Open Day ha visto la partecipazione, come da programma, dei presidenti di tutte le associazioni del progetto, del presidente nazionale di Federconsumatori Emilio Viafora, di Salvatore Buscemi, dirigente del Servizio Tutela dei Consumatori della Regione Siciliana, e di Marco Intravaia, presidente del Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti. Gli interventi, strutturati in sessioni da 45 minuti alle quali gli utenti interessati potevano iscriversi e partecipare gratuitamente tramite la piattaforma Zoom, sono stati tenuti dai formatori degli sportellisti del progetto. Al termine di ogni sessione gli utenti hanno avuto la possibilità di fare domande e ricevere risposte dagli esperti, coerentemente con i fini del progetto: diffondere tra l'utenza le informazioni base sul mercato dell'energia e offrire consulenza gratuita agli utenti in caso di problemi nel loro rapporto con i rispettivi fornitori di energia elettrica e gas. "Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo Open Day, partecipando online all'evento - commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia Alfio La Rosa - Avremmo voluto realizzare l'evento in presenza, ma non è stato possibile. Tuttavia il risultato è stato comunque molto buono e questo ci dice che ci sono tanti modi, anche online, per restare vicini ai consumatori e affiancarli nel rapporto con i big dell'economia". Lo Sportello dell'Energia è un progetto realizzato nell'ambito del Programma Generale di Intervento della Regione Siciliana con l'utilizzo di fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Gli utenti interessati ad avere il supporto gratuito degli sportellisti delle sei associazioni possono trovare l'elenco dei contatti e lo sportello più vicino visitando la pagina Web https://www.federconsumatorisicilia.it/sportello-energia/ Visto il perdurare dell'emergenza Covid-19, si consiglia di contattare lo sportello via email o telefono e concordare l'appuntamento.

Gallery