Università, avviata la procedura di mobilità volontaria per un dirigente dell'Area economico-finanziaria

L'università rende noto di aver avviato la procedura di mobilità volontaria compartimentale e intercompartimentale per la copertura di un posto di Dirigente di seconda fascia dell'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale, a tempo indeterminato. La scadenza alle 12 del 19 maggio 2024. Bando (Decreto n. 3523 del 19/04/2024 - Albo n. 1576 del 19/04/2024)

Le domande di partecipazione devono essere presentate a partire dalle ore 12 del 19 aprile per via telematica utilizzando la piattaforma informatica reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/unipa/ (Linee guida per la compilazione).