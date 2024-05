L'Università cerca 30 operai agricoli, indetta una selezione pubblica: come candidarsi

L'Università di Palermo cerca 30 operai agricoli. A questo proposito l'ateneo ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura dei posti a tempo indeterminato e part-time 50%, di categoria B, posizione economica B3, Area Servizi Generali e Tecnici. Cinque dei 30 posti saranno destinati ai campi sperimentali dell'Università, siti in provincia di Agrigento, con profilo di addetto alle attività sperimentali di campo e la manipolazione di piante e suoli. Nove dei 30 posti saranno riservati ai volontari delle forze armate in applicazione, di cui 4 a tutti i volontari che abbiano concluso il servizio civile universale.

L'operatore, come si legge nel bando, dovrà svolgere attività di campo, sia manuali che con attrezzature agricole idonee alla gestione delle lavorazioni del suolo relative all’impianto di dispositivi sperimentali, nonché la gestione delle specie agrarie tipiche dell’area mediterranea. Inoltre, dovrà essere in grado di gestire processi di manipolazione delle biomasse vegetali in post raccolta per rilievi morfostrutturali, anche attraverso l’uso di piccole attrezzature scientifiche per i rilievi sulle piante e sul suolo. La figura professionale opererà nell’ambito dei livelli di autonomia e responsabilità riconducibili alla categoria di inquadramento contrattuale secondo quanto previsto dal Ccnl vigente del Comparto Istruzione e Ricerca.

Per conoscere i requisiti, le modalità di invio della domanda per partecipare alla selezione e le materie oggetto della prova d'esame, è possibile consultare il bando completo pubblicato dall'Università. Le candidature vanno inviate entro il 30 maggio 2024.