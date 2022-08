Sereni Orizzonti apre nuove comunità e cerca personale, selezione a Palermo

In vista dell’imminente apertura di nuove domunità minori e comunità psichiatriche, prevista per l’autunno 2022, il gruppo Sereni Orizzonti ha attivato le procedure di ricerca e selezione del personale che verrà impiegato in comunità.

Le nuove strutture di Sereni Orizzonti saranno aperte nei prossimi mesi e avranno sede in Piemonte, in provincia di Cuneo e Torino, pertanto l’azienda offre la possibilità di alloggio e un incentivo per il trasferimento.

La giornata di reclutamento si terrà il 14 settembre dalle ore 9 alle ore 17 presso l’Istituto Geriatrico Siciliano di Palermo, in via Messina Marine 431.

Nel dettaglio, le opportunità di lavoro disponibili riguardano le seguenti figure:

educatori socio-pedagogici (Laurea L-19);

educatori sanitari (Laurea L-SNT/2);

tecnici della riabilitazione psichiatrica (Laurea L-SNT/2);

oss;

infermieri

Per partecipare all’evento di reclutamento è necessario prenotarsi al numero 091.8430440 o tramite e-mail all’indirizzo palermo.segreteria@sereniorizzonti.it.

E' possibile prendere contatti per eventuali chiarimenti. Durante la giornata di selezione, i profili idonei sosterranno un colloquio conoscitivo con i responsabili.