Wizz Air assume assistenti di volo: a Palermo selezioni il 16 agosto

Wizz Air assume assistenti di volo. La compagnia aerea è alla ricerca di nuovi membri per il suo equipaggio di bordo e invita tutti coloro che aspirano a possedere una propria "scrivania" tra le nuvole a registrarsi ai prossimi recruitment days. A Palermo le selezioni si terranno il prossimo 16 agosto alle 9 all'Ibis Styles President (via Francesco Crispi, 230).

Oggi Wizz Air può contare in Italia sulla presenza di 7 basi stanziate sull’intera penisola e sulle isole maggiori. In azienda sono presenti lavoratori di oltre 60 nazionalità e la campagna di reclutamento proseguirà per tutto il 2022 e per gli anni a venire.

Per poter partecipare ai recruitment day di agosto è necessario seguire le istruzioni presenti sul sito della compagnia aerea (clicca qui).