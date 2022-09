Lauda Europe cerca assistenti di volo, due giorni di selezioni a Palermo

Riprende il programma di reclutamento autunnale per Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair. Sono state programmate per mercoledì 14 e giovedì 15 settembre a Palermo due giornate di reclutamento per nuovi assistenti di volo.

?Le selezioni saranno aperte a chiunque vorrà partecipare, semplicemente presentandosi presso l’Hotel Mercure - bia Mariano Stabile, 112 - in una delle quattro sessioni previste, alle 10 e alle 15 di mercoledì e giovedì.

Ai candidati, che saranno chiamati ad affrontare una breve prova di lingua inglese come pre selezione per l’accesso ai colloqui individuali, saranno poi spiegate nel dettaglio le opportunità relative all’accesso al lavoro in Lauda Europe, a cominciare da un corso di formazione di sei settimane completamente gratuito, per il quale è prevista una diaria giornaliera, che darà poi accesso alla collocazione in una delle basi del network Lauda Europe. Ad accogliere i candidati sarà presente l’Head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti .