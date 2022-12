Ryanair cerca assistenti di volo, selezioni anche in città: ecco dove e come partecipare

Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, dà il via alla stagione invernale di reclutamento per assistenti di volo che passerà anche da Palermo sabato 3 e domenica 4 dicembre. Chi supererà le prove e verrà assunto farà base a Palma di Maiorca, Vienna o Zagabria.

Per partecipare basterà semplicemente presentarsi all'Hotel Mercure Palermo centro di via Mariano Stabile 112, alle 10 o alle 15, dove ci sarà la Head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti. Dopo una breve prova di lingua inglese come pre-selezione per l'accesso ai colloqui individuali, ai candidati ritenuti idonei per accedere al corso di formazione completamente gratuito, verranno spiegate nel dettaglio le opportunità relative alla carriera in Lauda Europe e le possibilità di crescita lavorativa.

Vi è anche l'opportunità di svolgere la selezione da remoto in via telematica, scrivendo all'email cabincrewcareers@laudaeurope.com e allegando il proprio curriculum vitae. Il corso per assistenti di volo è interamente gratuito e prevede una diaria giornaliera.