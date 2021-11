Rocco Forte Hotels: assunzioni a Palermo per la stagione 2022

Nuove opportunità di lavoro in ambito alberghiero con le assunzioni Rocco Forte Hotels in Sicilia per la stagione 2022. La catena di alberghi di lusso cerca personale con vari profili da assumere anche a Palermo, per Villa Igiea. Le selezioni avverranno tramite Open day.



Diverse le professionalità cercate: personal assistant to general manager, pool attendant, chef de partie, commis de partie, pastry chef de partie, steward di cucina, hostess, maitre, maitre alle colazioni, chef de rang, commis de rang/bar, banqueting maitre, barman mixologist, floor supervisor, room attendant, housekeeping porter, doorman, bellboy, pool concierge, front desk agent, switchboard operator.

Ecco, nel dettaglio, gli Open day in programma a Palermo: 13 e 14 gennaio 2022 a Villa Igiea. Le giornate di selezione si terranno dalle 9.00 alle 18.00. Chi volesse partecipare alla selezione dovrà inviare il proprio curriculum vitae con una foto entro il 13 dicembre prossimo a recruitment.italy@roccofortehotels.com.