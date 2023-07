Teatro alla Guilla cerca un responsabile per la promozione di spettacoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Teatro alla Guilla di Palermo è alla ricerca di un responsabile per la promozione di spettacoli. Cerchiamo una figura che promuova, soprattutto nelle scuole, i nostri spettacoli e che sia in grado di sviluppare una progettazione per tutte le delle proposte che il nostro teatro offre.

Di seguito i link dei nostri canali social e sito web. https://www.facebook.com/teatroallaguilla.palermo https://www.teatroallaguilla.it/ https://www.instagram.com/teatro_alla_guilla/. La ricerca ha carattere di urgenza, i curriculum dovranno pervenire a teatroallaguilla@gmail.com entro il 20 luglio. I selezionati verranno contattati per un colloquio.