Lavoro, McDonald’s assume a Palermo e Carini: 80 i posti disponibili

L’azienda sta cercando 70 persone da inserire nei ristoranti presenti in città e dieci in provincia. I requisiti e tutte le informazioni utili per candidarsi

McDonald’s cerca personale da inserire nei ristoranti di Palermo e provincia: 70 i posti disponibili in città e 10 a Carini. Dinamicità, predisposizione al lavoro in team e al contatto col cliente, sono le caratteristiche dei candidati ideali che l’azienda sta cercando. I nuovi assunti saranno seguiti in un percorso di formazione e crescita professionale che valorizzerà skills e punti di forza di ciascuno e avranno l’opportunità di lavorare in un contesto giovane, informale e dalla forte identità di gruppo.



E' possibile inviare la propria candidatura direttamente, attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del curriculum vitae. I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s.