Open Artour cerca hostess, addetti alla vendita dei biglietti e autisti: open day il 10 febbraio

Open Artour, azienda di Palermo che effettua servizi per turisti con i caratteristici bus gialli, cerca personale.

Le selezioni riguarderanno tre figure professionali: hostess e steward di bordo, addetti alla vendita dei biglietti e autisti in possesso di patente D e Cqc per il trasporto di persone.

Il reclutamento è previsto per venerdì 10 febbraio all'Ibis Styles President, in via Francesco Crispi, a partire dalle ore 9. Durante l'open day i candidati hostess e steward saranno sottoposti a colloqui per valutare la conoscenza della lingua inglese, requisito principale richiesto dalla società.

La conoscenza di altre lingue straniere (tedesco, spagnolo. francese ecc...), unita a capacità relazionali ed esperienza in ambito turistico, verrà considerata un plus ai fini dell'assunzione. La sede di lavoro è Palermo. La selezione è rivolta ad entrambi i sessi in base al decreto legislativo 198 del 2006.