Bimby, aperte 350 posizioni per la rete vendita: come diventare commerciali del robot da cucina

E' vero, il Covid ha messo in ginocchio molti settori economici. Ma molti altri, invece, in totale controtendenza stanno emergendo. Come è successo al marchio Bimby di Vorwerk Italia, storica azienda produttrice del famoso robot da cucina, che nonostante il lockdown negli scorsi mesi ha inserito oltre 2.000 agenti nella rete vendita. E non sono bastati. L’azienda infatti ha avviato una nuova campagna di reclutamento a livello nazionale e fino al prossimo dicembre conta di inserire in Sicilia almeno 350 nuovi commerciali.

In Sicilia sono presenti nove divisioni Bimby: così sono denominate le unità territoriali - dirette da un Capo Divisione - che si appoggiano all’ufficio commerciale locale, vero punto di riferimento sia per la forza vendita che per i clienti. Nelle sedi locali, infatti, si organizzano i meeting settimanali della forza vendita, le sessioni formative e altre riunioni programmate, mentre per i clienti Bimby viene predisposto un ricco calendario mensile di corsi di cucina, open day e dimostrazioni.

In tutta la regione la forza vendita Bimby conta un numero record di 880 persone - quasi 200 nel Catanese e 170 tra Palermo e provincia - tra team leader (capo gruppo) e incaricati alla vendita. Nelle altre province è rappresentata in modo uniforme e si registra un trend in continua crescita. La maggior parte riguarda le donne, ma sono sempre di più gli uomini che scelgono questo lavoro.

Come candidarsi? O attraverso l’ufficio commerciale locale, oppure rivolgendosi a incaricati e team leader sul territorio, o ancora mediante il sito Bimby, dove nella sezione “Lavora con noi” si può richiedere un colloquio, sia in presenza sia virtuale. A disposizione di tutti c’è sempre poi il numero verde Vorwerk 800.841.811 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.