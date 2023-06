Museo Stazione 23 maggio Capaci cerca social media manager, come candidarsi

Il MuST23 - Museo Stazione 23 Maggio, di Capaci, annunciato in occasione dell'ultima commemorazione della strage, cerca un social media manager in vista della pre-apertura prevista per settembre 2023.

Il curatore dei social media, in coordinamento con la direzione di MuST23 e i consulenti di supporto, gestirà i profili social (Facebook, Instagram e Linkedin, al momento) e curerà il posizionamento online con l’obiettivo di far conoscere il progetto, promuovere il crowdfunding già avviato, e preparare l'avvio del museo.

Il contratto si intende inizialmente di 8 mesi (con 30 giorni di periodo di prova) e possibili estensioni future. È richiesta una disponibilità part-time con orari flessibili da concordare successivamente. Per quanto l’attività sui social media sia gestibile da remoto e con una flessibilità di orari, è necessaria la presenza a Capaci quando richiesto dal team anche per favorire l’affiancamento iniziale e l’immedesimazione nella realtà locale. Per l’intero progetto di 8 mesi (con lavoro part-time) è prevista una retribuzione di 4.000 euro lordi.

I requisiti minimi richiesti sono: ottima capacità di scrittura, corso di laurea triennale in comunicazione, marketing e materie affini (laureandi e laureati) o esperienza lavorativa di almeno un anno nell’ambito della comunicazione digitale, buona conoscenza del pacchetto Office e della Google Suite, provata esperienza nella pubblicazione sui social media.

Sono considerati titoli preferenziali: competenze di grafica, design e webdesign, esperienza nell’uso di Canva o più sofisticati software di editing delle immagini e dei video, esperienza nella gestione di siti internet, esperienza nella gestione, scrittura e invio di newsletter, esperienza in ambito fundrasing, progettazione culturale, promozione turistica, buona conoscenza dell’inglese avere meno di 30 anni, non aver avuto precedentemente un contratto a tempo indeterminato come social media manager o attività similare.

Tra le caratteristiche personali richieste: una dimostrata passione per l’impatto sociale, capacità di mettersi in gioco e proporre soluzioni invece di limitarsi a evidenziare

problemi, attenzione al dettaglio e comprensione della differenza tra completare un lavoro e fare un buon lavoro, ottime capacità relazionali con un buon grado di empatia, capacità di gestire il proprio tempo anche in caso di progetti concomitanti, capacità di giudizio, spirito imprenditoriale e autonomia nell’ambito delle responsabilità delegate, dpirito di squadra e capacità di celebrare i successi del team come fossero i propri.

Il processo di selezione prevede la compilazione di un modulo online (richiederà un po’ di tempo e molta attenzione, occorre seguire con cura le istruzioni) e, in caso di superamento delle vari fasi di selezione, delle piccole prove da svolgere da remoto e una o più interviste. E' possibile candidarsi fino al 19 giugno 2023. Data auspicata di inizio dell'impiego: 1 luglio 2023.