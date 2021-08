Lavoro, al via i recruiting day di Errequadro

Al via i recruiting days di Errequadro Ritornano le giornate di recruiting di Errequadro, nota società di Consulenza, Marketing e Formazione nell’Ospitalità. L’azienda ricerca diversi profili del settore Horeca da inserire durante la prossima stagione invernale ed estiva in boutique hotel, hotel di lusso, ristoranti stellati e gourmet del territorio nazionale. Si parte il 15 e il 16 settembre con il recruiting di personale di sala e bar per le città di Palermo, Catania e Tropea.

Durante le due giornate i recruiter di Errequadro effettueranno colloqui in videoconferenza a maître, chef de rang, runner, camerieri, sommelier, barman e capobarman. Per accedere alla selezione e partecipare alle prime due giornate di recruiting days, sarà necessario possedere i seguenti requisiti minimi: - almeno due anni di esperienza nelle aree sopra indicate - la conoscenza della lingua inglese. - Inviare entro il 13 settembre il proprio CV completo e dettagliato all’indirizzo e-mail info@errequadro.com. Il CV dovrà essere in formato PDF e nell’oggetto dell’e-mail si dovrà indicare la posizione per il quale ci si candida. Lo staff di Errequadro esaminerà i profili ricevuti e fisserà dei videocolloqui ai candidati considerati idonei