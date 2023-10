Lavoro, due giorni di recruiting al Club Med di Cefalù

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Club Med, azienda multinazionale attiva nel settore del turismo di alta gamma, sarà presente a Cefalù il 16 e 17 ottobre per un evento di selezione del personale per la prossima stagione invernale, con inserimento nei suoi Resort situati in Europa.



Sono diverse le figure ricercate. Tra queste:

- Sous chef di partita

- Chef di partita

- Demi chef di partita

- Pasticcieri

- Commis di cucina

- Addetti alle pulizie

- Lavapiatti

- Camerieri di sala

- Bartender

- Assistenti all'infanzia

- Addetti alle vendite in Boutique

- Reception

- Istruttori sport

- Responsabili di servizio



Iscrizione obbligatoria! Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare su: https://forms.gle/F3duV7KpWZEaXRwC9