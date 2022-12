Lavorare nello sport, l'offerta per dieci giovani under 30 del centro storico

Un percorso integrato di orientamento, tirocinio in aziende legate allo sport e accompagnamento al lavoro per 10 giovani under 30 senza occupazione residenti nel centro storico di Palermo. E' questa l’opportunità offerta da una delle azioni del progetto “Sport popolare in spazio pubblico” sostenuto da Fondazione con il Sud, un’esperienza ideata per promuovere l’accesso gratuito alle attività sportive, la rigenerazione urbana e la creazione di comunità nei quartieri di Palermo.

Send, agenzia per il lavoro accreditata dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Siciliana che da più di 15 anni porta avanti attività di orientamento e accompagnamento al lavoro, in partenariato, con il capofila del progetto Handala, cura l’azione “Lavorare nello sport”, mirata ad aumentare l’occupabilità di giovani tra i 18 e i 30 anni residenti nel territorio, rafforzando le competenze necessarie per lavorare in aziende attive in ambito sportivo (palestre, negozi di articoli o attrezzature sportive, società sportive, centri di riabilitazione, redazioni giornalistiche, impianti sportivi).

L'opportunità comprende 10 borse di tirocinio extracurriculare della durata di 3 mesi in aziende legate al mondo dello sport con un’indennità mensile pari a 300 euro e copertura assicurativa, 10 ore di orientamento individuale al termine delle quali sarà redatto un “Piano di azione personalizzato di inserimento lavorativo” e 18 ore di accompagnamento individuale alla ricerca attiva del lavoro e scouting aziendale finalizzate ad aumentare la possibilità di trovare lavoro al termine del tirocinio.

Per candidarsi è necessario visitare la pagina Sendsicilia.it, leggere attentamente il bando (anche scaricabile) e i requisiti di partecipazione e compilare la domanda di candidatura online entro e non oltre il 20 gennaio 2023. Per maggiori informazioni e supporto alla candidatura è possibile rivolgersi allo “Sportello di Orientamento Send” attivo il venerdì dalle 9 alle 14 presso Booq (via Santa Teresa - angolo piazza Kalsa), altrimenti scrivere a agenzia@sendsicilia.it (oggetto: Lavorare nello sport).

Il progetto conta su un'ampia rete di partner formata da associazione Handala, Comitato Addiopizzo, booq, Send, Comune di Palermo, Vivi Sano Onlus, Uisp Palermo, Asd Baskin Palermo e Istituto Comprensivo Rita Borsellino, realtà che lavorano in rete sul territorio da molti anni.